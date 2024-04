Boxe - Alfred Commey apre gli Europei con una vittoria | superato Sulta - ora un francese di rango

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024)ha esordito con unaagli2024 di, incominciati oggi alla Pionir di Belgrado (Serbia). Il pugile italiano ha sconfitto il turco Osmanlin per split decision e ha così staccato il biglietto per gli ottavi di finale della categoria fino a 80 kg, dove ora se la dovrà vedere con ilCesar Yojerlin, testa di serie numero 3 del tabellone. Avversario ostico per l’azzurro, che vuole farsi strada in questa rassegna continentale e meritarsi il quarto di finale contro il vincente del confronto tra il montenegrino Petar Marcic e il belga Aythan Sinembio Leganase. Il 22enne reggiano, già medaglia d’argento nel 2022 a Yerevan (in quella stagione si laureò anche Campione d’Europa tra gli under 22), sta cercando di ritrovare la forma ...