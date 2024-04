Borseggiatori al Salone del Mobile di Milano, 5 arresti: il video dei ladri in azione ripresi dalle telecamere - Sono 5 i Borseggiatori in azione al Salone del Mobile a Milano arrestati dalla polizia, incastrati anche dai video delle telecamere: uno sarebbe recidivo ...notizie.virgilio

Fa retromarcia con il camion: abbatte un albero - Singolare incidente questa mattina, 18 aprile, a Rho: nel fare retromarcia un autotrasportatore ha abbattuto un albero in via Meda. Fa retromarcia con il camion e abbatte un albero Sono intervenuti i ...primamilanoovest

Milano, Borseggiatori in azione in centro e in fiera: 5 arresti - Cinque Borseggiatori, tutti romeni, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile per furti avvenuti in centro a Milano e all'interno ...notizie.tiscali