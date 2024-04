Borse - Europa positiva con focus su banche centrali e trimestrali

Stellantis, in Europa immatricolazioni in calo a marzo, ma dati positivi per il primo trimestre - Rispetto al 2023 nel terzo mese dell'anno -8.7 per cento. Un calo registrato anche per le altre case produttrici. -2.8 per cento secondo l'Acea, l'associazione dei costruttori europei ...rainews

Borsa: future Ue verso apertura in rialzo, focus su banche centrali e trimestrali - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - All'indomani di una seduta positiva, le Borse europee sono orientate a proseguire sulla via dei rialzi, sulla scia della speranza che la Bce possa proceder ...borsaitaliana

Mercati, perché i riflettori sono puntati sul dollaro oggi - I mercati osservano i movimenti del dollaro oggi, mentre valutano le possibili prossime mosse della Fed e della Bce sui tagli ai tassi. Azioni in ripresa, ma il Forex registra maggiore volatilità.money