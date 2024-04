Borrell a G7 Capri | diamo Patriot a Kiev

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 18 aprile 2024) 9.45 "Non possiamo contare solo sugli Usa, dobbiamo prenderci la nostra responsabilità. Abbiamo i, abbiamo gli antimissile, dobbiamo tirarli fuori dai magazzini e inviarli in Ucraina, dove la guerra si sta intensificando". Così l'Alto rappresentante Uea margine del G7 Esteri a. "Dobbiamo prendere decisioni più rapide, non possiamo permetterci la vittoria di Putin" Poi l'appello a Israele: "Non attaccate Rafah,sarebbe una catastrofe. In strada 1,7mln di persone; problema Israele-Palestina consideri diritti palestinesi".