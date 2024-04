Booker T | Per quelche si è visto nel filmato di All In - CM Punk non meritava di essere licenziato

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 18 aprile 2024) La puntata di Dynamite del 10 aprile ha creato molto scompiglio nel mondo del wrestling, offrendo uno speciale dietro le quinte dell’evento All In. Questoesclusivo è stato condiviso dagli Young Bucks, mostrando l’alterco tra CMe Jack Perry, che ha portato poi al licenziamento del Second City Savior. La pubblicazione di questoha scatenato una raffica di critiche da fan e addetti ai lavori, tanto che la AEW ha rimosso il. Ma se in molti concordano con Tony Khan sulla scelta di licenziare CM, c’è qualcuno che non è d’accordo. Cose che capitano Nel corso del suo podcast Hall of Fame,T ha parlato deldel backstage di All In, ritenendo che le azioni di CMnon giustifichino il suo ...