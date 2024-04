Bonus sicurezza 2024 | di cosa si tratta e tutto quello che è opportuno conoscere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ilè, sicuramente, una grande opportunità che il governo sta offrendo a tutti i cittadini per offrire maggiore protezione nelle proprie abitazioni. Sidi una detrazione fiscale sulla spesa totale per fare questa operazione. Lo Stato, infatti, si impegna a ridare il 50% della spesa con la detrazione sulle tasse in 10 anni. Si può anche utilizzare lo sconto in fattura cedendo il proprio credito per abbreviare le tempistiche. Naturalmente il sistema d’allarme che viene istallato deve essere certificato. In questorientrano le spese di acquisto, di spesa e, se fondamentali e necessari, gli interventi edili per l’istallazione. Può rientrare in questoanche la videosorveglianza. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria del sistema, invece, non è possibile usufruire di ...