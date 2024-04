(Di giovedì 18 aprile 2024) "Alleanza Verdi e Sinistra incon Robertoha deciso di candidare sua figlia, detenuta in Ungheria, in condizioni che violano gravemente i diritti delle persone, nelle proprie liste alle prossime elezioni europee". Lo affermano in una nota Nicolaed Angelodell'Alleanza Verdi Sinistra. "In queste ore - spiegano - i gruppi dirigenti nazionali stanno discutendo le modalità di questa scelta che vuole tutelare i diritti e la dignità di una cittadina europea, anche dall'inerzia delle autorità italiane per ottenere una rapida scarcerazione in favore degli arresti domiciliari negati con l'ultima decisione dai giudici ungheresi." "L'idea è che intorno alla candidatura disi possa generare una grande e generosa battaglia ...

Che l'antisemitismo (spacciato ai più ingenui per antisionismo) fosse una malerba attecchita con vigore nell'universo progressista era ormai cosa nota. Ma si sa, le sorprese sono dietro l'angolo. E ... (iltempo)

Sì, no, forse. La possibile candidatura di Ilaria Salis alle prossime europee ha sempre più i contorni del giallo con tratti da telenovela sudamericana. Per la sinistra il caso della maestra di ... (secoloditalia)

Bonelli-Fratoianni, d'accordo col papà candidiamo Ilaria Salis - "Alleanza Verdi e Sinistra in accordo con Roberto Salis ha deciso di candidare sua figlia Ilaria, detenuta in Ungheria, in condizioni che violano gravemente i diritti delle persone, nelle proprie list ...ansa

Europee, Ilaria Salis sarà candidata con Alleanza Verdi Sinistra - Roma, 18 apr. (askanews) – “Alleanza Verdi e Sinistra in accordo con Roberto Salis ha deciso di candidare sua figlia Ilaria, detenuta in Ungheria, in condizioni che violano gravemente i diritti delle ...askanews

Ilaria Salis candidata alle europee con Alleanza Verdi Sinistra - ROMA – La via di uscita dalla prigione ungherese passa per le elezioni europee. I laria Salis avrebbe accettato la candidatura con Alleanza Verdi Sinistra. Per lei è pronto il posto di capolista nel n ...dire