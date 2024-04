Bombe israeliane su Rafah - 7 morti inclusi 3 bambini ONU | “Nel nord di Gaza si muore di fame e sete”

Bombe di Mosca sulle case: strage di civili a Chernihiv. I 50mila soldati russi morti. "È la strategia del tritacarne" - Raid nel nord dell'Ucraina: almeno 17 vittime. L'ira di Zelensky: "L'Occidente ci dia le difese aeree". Kiev colpisce una base nemica in Crimea: uccisi 30 militari. Domani consiglio straordinario dell ...ilgiornale

Iran, Shirin Ebadi: «Il regime voleva spaventare, ma non potrà mai vincere contro Israele. Gli ayatollah ora temono il popolo» - L'avvocata, attivista e premio Nobel per la Pace 2003: «L'attacco allo Stato ebraico è stato un vero errore. Khamenei ha aumentato la repressione interna» ...corriere

Otto e mezzo, "in pochi minuti": de-escalation lontana Il timore di Caracciolo - A Otto e mezzo, il programma di approfondimento giornalistico che va in onda tutte le sere su La7, non si è potuto non parlare delle tensioni ...iltempo