Bologna - Ferguson operato | com’è andato l’intervent - i tempi di recupero

(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile 2024 – Intervento perfettamente riuscito. Il capitano del, Lewis, è stato, per l’infortunio al ginocchio subito sabato sera, durante il secondo tempo del confronto tra i rossoblù e il Monza. “In seguito all’infortunio subìto in occasione della partita-Monza di sabato scorso – recita il comunicato del-, Lewisè stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.o è stato effettuato da Stefano Zaffagnini, direttore del reparto di traumatologia dello sport degli Istituti ortopedici Rizzoli, ed è perfettamente riuscito. Il giocatore osserverà un periodo di convalescenza e successivamente inizierà il protocollo ...

