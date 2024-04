Bologna | Ferguson operato al crociato - intervento riuscito

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) Lewis, centrocampista del, è statoal legamentodel ginocchio destro. Ad informare della riuscita dell’operazione è stato lo stesso club in una nota. Ovviamente per il centrocampista del, fin qui trascinatore della squadra di Motta, il campionato è terminato e il rientro è atteso sul finire del 2024: “In seguito all’infortunio subìto in occasione della partita-Monza di sabato scorso, Lewisè stato sottoposto achirurgico di ricostruzione del legamentoanteriore del ginocchio destro. L’è stato effettuato dal professor Stefano Zaffagnini, direttore del Reparto di traumatologia dello sport degli Istituti Ortopedici Rizzoli, ed è ...