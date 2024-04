Binge Drinking - perché l’alcol è pericoloso per il cuore della donna

(Di giovedì 18 aprile 2024) La sintesi è sicuramente chiara. Le donne, sia giovani che nella mezza età, che raggiungo o superano le otto assunzioni di bevande alcoliche la settimana vedono crescere il rischio di andare incontro a patologie delle arterie coronariche, con conseguente pericolo di angina e infarto. Ancor più temibile, in ogni caso, sarebbe il consumo concentrato in poche ore, magari in un giorno solo, come può accadere nel weekend. In questi casi, il rischio di patologie dei vasi sarebbe ancora maggiore, ovviamente sempre in confronto a chi invece non consuma alcolici. Il dato, che ovviamente interessa anche i maschi seppur con dosaggi più elevati di bevande alcoliche e con un minor impatto, emerge da una ricerca presentata al congresso dell’American College of Cardiology. Gli esperti mettono in guardia soprattutto su un elemento: il consumo elevato in poco tempo di diverse dosi di alcolici per le ...

