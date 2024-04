Bimbo in pericolo di vita trasportato da Catania a Roma grazie all’Aeronautica Militare

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il volo sanitario urgente per ildi quattro mesi, richiesto dalla Prefettura di, è stato effettuato con un Falcon 50 del 31° Stormo Undi quattro mesi, ricoverato presso il Policlinico ‘Vittorio Emanuele’ die bisognoso di cure specialistiche urgenti, è statod’urgenza, ieri pomeriggio, all’aeroporto di Ciampino (RM) a bordo di un Falcon 50 dell’Aeronautica, per il successivo ricovero presso Policlinico Universitario Agostino Gemelli di. Per il volo ambulanza delè stato impiegato un equipaggio ed un velivolo del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata che assicura 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi ristretti ...