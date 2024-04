BigMama | Il mio obiettivo è rappresentare le donne in tutte le loro forme

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pensare asolo come a un’artista sarebbe riduttivo, perché con la sua musica è riuscita a veicolare messaggi importanti che parlano di inclusività e accettazione di sé. Basta ascoltare i versi della canzone, La rabbia non basta, che ha portato al Festival di Sanremo 2024., il corpo femminile è un’opera d’arte “Noi non vogliamo essere perfette, vogliamo essere uniche. Non vogliamo pensare alle parole, vogliamo pensare in grande. Noi non ci accomodiamo, amiamo essere scomode“. L’unicità è ciò che dà valore a ciascun individuo, l’omologazione è per chi non ha fantasia, è per chi ancora non ha trovato la sua strada o ha paura di trovarla. Non è certamente così per Marianna Mammone, in arte. Lo abbiamo visto chiaramente a Sanremo, lo abbiamo visto a Viva Rai2! quando è stata ospite di Fiorello e ha duettato con lui ...