Biglietto a 2 euro per autobus e metro | Rocca vuole evitare la stangata

(Di giovedì 18 aprile 2024) «Luglio, col bene che ti voglio, vedrai non scatterà». È il temuto aumento del costo dei biglietti del trasporto pubblico, che - parafrasando il tormentone cantato da Riccardo Del Turco - Regione e Campidoglio dovranno ora cercare di disinnescare col conto alla rovescia dei rincari già fissato per il primo luglio a Roma e nel Lazio. Aumenti che rischiano di far scattare il prezzo da un minimo di +50 centesimi (il Bit da 1,50 a due) fino a un massimo di duee 38 centesimi in più (per la tariffa base extraurbana più alta di Cotral). Perché i rincari sono già indicati nel Piano economico-finanziario simulato da Cotral per «far fronte agli ammortamenti e agli oneri finanziari connessi al piano di investimenti (rinnovo parco mezzi e infrastrutture)». Però riguardano l'intero sistema Metrebus regionale, cioè il consorzio che riunisce tre soci e i ...