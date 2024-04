(Adnkronos) – Il padiglione di Israele alla Biennale Arte di Venezia , che doveva aprire oggi, resterà chiuso “fino a che non sarà pattuito un cessate il fuoco e non saranno liberati gli ostaggi” ... (periodicodaily)

La Russia non p Arte cipa, a Mosca è vivo l'incubo di una mostra del dissenso La Russia non espone alla 60/a Esposizione Internazionale d' Arte della Biennale di Venezia, come già alla Mostra ... (sbircialanotizia)

"La guerra è l’ospite silente che incombe nell’animo di tutti noi". I Conflitti non sono mai mancati. Ma questa è la Biennale che, più di altre, non riesce a tenere fuori dalla Laguna la ... (quotidiano)

Biennale Arte: il suono della guerra in Ucraina al Padiglione della Polonia - 'Weeeeeeeeeeeeee'. 'Tududududu'. 'Tzssgrgrgrgrgrgrgrtz'. 'Ssssssssss Thuukhh'. 'Tatatatatatatata', 'Shhhhhhhssssshhhhsssh', 'Uuuuuuuuuuuuuu', 'TrrrrrrrrrrrrrrrrThrrrrrrrr, 'Wuuuuuuufff Buuuhh Buuhhff!adnkronos

Abbiamo visitato il Padiglione della Santa Sede per la Biennale dentro un carcere - Entrare in un carcere non è semplice, se non hai commesso un crimine. Nemmeno se ospita la mostra d’Arte più straordinaria e intensa della Biennale di Venezia 2024. Con i miei occhi, dedicata ai dirit ...elle

L'anteprima della Biennale di Venezia si colora di savonesità: esposte le opere di Nenne Sanguineti Poggi - L'artista è stata selezionata dal curatore Adriano Pedrosa come esempio seguendo il tema della mostra “Stranieri ovunque” ...savonanews