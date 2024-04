Biennale Arte - ‘Ifis art’ | progetti Banca Ifis per valorizzare cultura e creatività

"La guerra è l’ospite silente che incombe nell’animo di tutti noi". I Conflitti non sono mai mancati. Ma questa è la Biennale che, più di altre, non riesce a tenere fuori dalla Laguna la ... (quotidiano)

Biennale Arte: al Padiglione dell'Ucraina le tradizioni restituite dalla guerra - Il Padiglione dell'Ucraina alla Mostra Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia "Net Making", in uno spazio limitato da pannelli composti da decine di lenzuola tessute nelle case negli anni ...adnkronos

Israele, la neo rettrice della Statale di Milano: “Scontri alla Sapienza Università resti luogo di dialogo ma senza accettare violenza” - Il pc fatto sparire in auto e l’ipotesi concorsi truccati: ai domiciliari Gianluca Festa, sindaco dimissionario di Avellino. Appalti senza gara o truccati: le accuse Ok della Camera al dl Pnrr. Dentro ...ilfattoquotidiano

Il tifoso della Roma malato terminale È una bufala. Lui confessa: “Nessuna eutanasia in Svizzera il giorno della finale di Europa League” - "Nessuna eutanasia in Svizzera nel giorno della finale di Europa League": il tifoso della Roma che ha pianto in diretta e commosso il web confessa di aver mentito. La vera storia ...ilfattoquotidiano