Bernd Hölzenbein …

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il ricordo diMolto spesso, nel rispetto del classico “nomen omen” dei latini, nel nostro nome ritroviamo scritte caratteristiche che poi contraddistingueranno la nostra vita. Non è il caso di quanto accaduto a, attaccante che ha fatto parte della nazionale tedesca che si issò per la seconda volta nella sua storia in cima al mondo, nel mondiale casalingo del 1974, nella squadra guidata in campo da Franz Beckenbauer. Il nome, infatti, con una leggera modifica in “holzbein”, in tedesco significa “gamba di legno”, non esattamente appropriato per un calciatore, soprattutto se attaccante, e non ha rispecchiato le caratteristiche del Nostro. Il buon, infatti, dimostrò una buona prolificità nella sua lunga carriera, in pratica tutta svolta nell’Eintracht di Francoforte, ...