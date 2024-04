Bennacer cambio al 40’ di Roma-Milan - a -4 dall’Inter |  il motivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 aprile 2024)a sorpresa nel corso del primo tempo di: Stefano Pioli decide di sostituire Ismael. L'Inter intanto assiste, a meno quattro dal derby. SOSTITUZIONE – Sta per concludersi il primo tempo die i rossoneri sono sotto di due gol ma in superiorità numerica. Al 40? però arriva la decisione di Stefano Pioli: sostituire Ismael Bennancer facendo subentrare dalla panchina Luka Jovic. Nessun infortunio per il rossonero, che lunedì prossimo dovrà affrontare l'Inter insieme al resto dei suoi compagni. Il motivo dell'uscita di, infatti, è legato prettamente a una scelta tecnica di Pioli.