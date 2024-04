Beatrice Luzzi svela chi sente dopo il GF e cosa non perdona a Perla

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 18 aprile 2024) A quasi un mese dalla fine del Grande Fratello abbiamo la conferma cheè davvero la vincitrice morale di questa edizione, l’attenzione dei media, l’affetto dei fan, la doppia intervista a Verissimo ne sono la prova. L’attrice ai microfoni di Superguida Tv si è detta felice di quest’ondata di amore da parte dei telespettatori: “La vittoria morale? Non è stato un contentino, anzi, mi fa piacere essere considerata la vincitrice morale di questa edizione. Da un punto di vista personale il mio Grande Fratello lo considero vinto perché sono riuscita ad arrivare fino alla fine, restando me stessa“.ha anche confessato che Giuseppe Garibaldi – oltre a Stefano Miele – è tra i pochissimi ex gieffini che continua a sentire: “Io e Giuseppe ci stiamondo ed è abbastanza ...