Beatrice Luzzi e i dettagli sull’incontro con Signorini - cosa sta succedendo?

Mentre Francesco Benigno si è auto-incatenato al resort, dove alloggiano gli autori de L’isola dei famosi 2024, rifiutandosi di prendere il volo di ritorno, per l’Italia, si continua a parlare del ... (tuttivip)

Beatrice Luzzi, seconda classificata al Grande Fratello, è considerata a pieno titolo come la vincitrice morale della passata edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Ma per lei non ... (blogtivvu)