Beach volley - tris azzurro nell’Elite 16 di Tepic per sigillare la qualificazione olimpica!

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sono tre le coppie azzurre in gara da oggi nel tabellone principale dell’Elite 16 diin Messico. Si tratta dei tre binomi azzurri che, a meno di terremoti, saranno qualificati per i Giochi olimpici di Parigi: Ranghieri/Carambula che hanno bisogno ancora di qualche punto per mettersi al sicuro da brutte sorprese, Nicolai/Cottafava che sono di fatto già qualificati e vanno a caccia di un risultato di prestigio, così come, tra le donne, Menegatti/Gottardi che hanno un vantaggio tranquillizzante sulle squadre non qualificate pur occupando il decimo posto del ranking. In campo maschile, assenti i campioni olimpici Mol/Sorum per infortunio, c’è grande attesa per l’esito di questo torneo che di fatto lancia la grande volata per Parigi. Ranghieri/Carambula tornano in un main draw di un Elite 16 dopo quasi un anno di assenza ma devono fare i conti con un girone molto ...