Bastian Schweinsteiger | Nel 2016 Mourinho mi vietò lo spogliatoio del Manchester United

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’avventura dialtra il 2015 e il 2017 non è stata indimenticabile. L’ex centrocampista tedesco in un’intervista rilasciata al podcast ‘The Overlap’, condotto da Gary Neville, ha rivelato un episodio della preseason del, dopo gli Europei con la Germania. “Arrivai un po’ più tardi alloe la squadra era negli Stati Uniti per un tour. Quando arrivai il primo giorno, mi allenai con Zlatan Ibrahimovi? e pensai che fosse fantastico giocare con un calciatore del genere. Poi, il giorno successivo, il direttore John Murtough era lì e mi disse ‘non ti è permesso entrare nello'”. Poi aggiunge: “Gli chiesi il perché e lui mi disse che l’aveva deciso l’allenatore. Ovviamente non era così facile anche per lui. Così ...