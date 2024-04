Baskonia-Virtus Bologna Play-in Eurolega - 19-4-2024 ore 18 | 00 | quote e pronostici

(Di giovedì 18 aprile 2024) Lasi è giustamente meritata di giocare la partita che vale ioff di, non solo per il 67-64 con cui ha espugnato il campo dell’Efes ma perché il successo contro i turchi è stato la rappresentazione in quaranta minuti dell’intera stagione continentale. Difesa, intensità, capacità di rimanere all’interno della partita a InfoBetting: Scommesse Sportive e

Superato il primo scoglio con un’impresa epica, la Virtus Bologna non vuole fermarsi e si appresta ad affrontare in trasferta il Baskonia nel secondo play-in , di fatto un vero e proprio spareggio ... (oasport)

Dopo l'impresa di Istanbul nel primo round di play-in sul campo dell'Efes, la Virtus Segafredo Bologna vola a Vitoria per affrontare venerdì alle 20.30 il Baskonia Vitoria-Gasteiz in un vero e ... (today)

Virtus Bologna – Baskonia: Dusko Ivanovic annuncia la pesantissima assenza di Chima Moneke - Chima Moneke non giocherà la decisiva partita tra Baskonia e Virtus Bologna per l'ottavo posto nei Playoffs di EuroLeague.basketinside

Eurolega, Baskonia – Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming - Dopo l'impresa di Istanbul nel primo round di play-in sul campo dell'Efes, le V Nere giocano un vero e proprio spareggio che vale l'accesso ai play-off ...today

EL - Baskonia, contro la Virtus è OUT Chima Moneke - Arrivano brutte notizie per il Baskonia, buone ovviamente per la sua avversaria, la Virtus Bologna. In conferenza stampa coach Dusko Ivanovic ha annunciato ...pianetabasket