Basket Unieuro - coach Antimo Martino a Forlì altri due anni

Basket, Antimo Martino rinnova per altri due anni con l'Unieuro: "Il mio sogno è portare Forlì in A1" - Il tecnico ha firmato in serata il contratto che lo legherà alla società fino al 2026. Il presidente Nicosanti: "Come obiettivo avevamo da tempo quello di continuare insieme e ora possiamo programmare ...forlitoday

Unieuro, per coach Martino rinnovo biennale del contratto: “Sogno la A1 con Forlì” VIDEO - Un segno di grande programmazione alla vigilia delle gare decisive della stagione. Il presidente dell’Unieuro Giancarlo Nicosanti ha annunciato il ...corriereromagna

L’Unieuro in casa lotta poi si arrende a Cantù - Forlì, 12 aprile 2024 – Cantù esce a braccia alzate dal Palafiera superando Forlì per 67-77 al termine di un match sempre guidato nel punteggio e nell’inerzia. Priva di Johnson, l’Unieuro lotta ma, in ...msn