Barcellona - multa dalla Uefa da 32 mila euro per razzism - danneggiamenti e fuochi d’artificio

Il ministero del lavoro spagnolo ha multato la Federcalcio spagnola e il Barcellona con l’accusa di non aver rispettato le norme sulla parità di genere sul posto di lavoro . Nel dettaglio, non ... (sportface)

CHAMPIONS - multa da 25mila euro al Barcellona per comportamento razzista dei tifosi nel match contro il PSG - L'Uefa ha multato il Barcellona di 25.000 euro per il "comportamento razzista dei suoi tifosi", due dei quali sono stati arrestati a Parigi il 10 aprile per aver fatto il saluto nazista durante l'anda ...napolimagazine

Champions: insulti razzisti dei tifosi, Uefa multa il Barcellona - L'Uefa ha multato il Barcellona di 25.000 euro per il "comportamento razzista dei suoi tifosi", due dei quali sono stati arrestati a Parigi ...sportmediaset.mediaset

Bus invisibili ai turisti, così Barcellona difende i residenti - (ANSA) - MADRID, 18 APR - Nella difficile convivenza con i massicci flussi di turisti in visita al celebre Parque Guell a Barcellona, ad avere la peggio per anni sono stati gli abitanti dei vicini qua ...gazzettadiparma