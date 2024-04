Barcellona - Araujo | Gundogan? Ho codici e valori da rispettare

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ronald, difensore del, ha risposto alle dichiarazioni didopo la partita con il PSG Se la partita non è stata facile da gestire, ilha avuto difficoltà anche nel post-gara. Le dichiarazioni disu, dando pubblicamente la colpa al compagno per l’espulsione, non sono passate inosservate e lo stesso