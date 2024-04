Banco Bpm | Castagna - titolo +160% in tre anni ma restiamo sottovalutati

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nel corso dell'assemblea degli azionisti diBPM tenutasi oggi a Verona, l'AD Giuseppeha tracciato una prospettiva chiara sul percorso di crescita della banca, enfatizzando le opportunità di valorizzazione ancora inespresse nonostante l'impressionante aumento delsuperiore al 160% nell'ultimo triennio. "Abbiamo posto le basi per sfruttare appieno il potenziale di valorizzazione della nostra banca", ha affermato. Tuttavia, ha osservato che nonostante la recente crescita del, il suo valore intrinseco non è ancora stato pienamente espresso.L'esperienza acquisita nei primidi attività diBPM ha messo in luce la complessità e il tempo necessario affinché il mercato apprezzi appieno il valore di aggregazioni così complesse. ...