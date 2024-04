Banche italiane | aumento debito pubblico

Consiglio autonomie locali: ok a banca del bosco, a progetto legge quadro per i giovani e a ddl per attrarre investimenti esteri - (Arv) Venezia 17 apr. 2024 – Tre nuovi progetti di legge hanno superato il vaglio del Consiglio delle autonome locali, il ‘parlamentino’ degli enti locali del Veneto chiamato ad esprimere un parere co ...padovanews

Medio Oriente: G7, stretto coordinamento per ogni misura futura contro Iran - I Paesi del G7 ribadiscono la condanna "inequivocabile" all'attacco sferrato nel fine settimana dall'Iran contro Israele. È quanto si ...agenzianova

Popolare di Sondrio, Scope Ratings conferma "BBB". Outlook stabile - dalle Banche italiane. Scope Ratings ha qualificato positivamente la qualità degli attivi e il buffer di capitale a disposizione rispetto ai requisiti regolamentari. Questo scritto è redatto a solo ...soldionline