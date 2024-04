Ballerino di Amici con Can Yaman nel cast della serie Sandokan

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 18 aprile 2024) Cosa ci fa undi, il volto delleturche di Canale 5 e l’interprete di Chuck Bass di Gossip Girl? Questo, che sembra realizzato dall’intelligenza artificiale, è in realtà quellonuovadi Rai1 ispirata a. Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, neldi Sandkoan ci saranno: Can(nel ruolo del protagonista), Alanah Bloor (nei panni di Marianna), Alessandro Preziosi (nei panni di Yanes De Gomera) ed Ed Westwick (che sarà Lord Brook). E ancora: John Hannah, Madeleine Price, Gilberto Gilozzi, Mark Grosy e Samuele Segreto, exdie ora attore (lo abbiamo già visto in Stranizza D’Amuri). Le riprese partiranno la prossima ...