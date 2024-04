Bagnoli di Sopra - il sindaco acquista 400 banchi a rotelle | Svenduti a 1 eur - un affare

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 18 Aprile, 2024 Vi ricordate deifattire dall’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina per fronteggiare la pandemia nelle scuole e per i quali furono sborsati 95 milioni di euro di denaro pubblico? Sono statia 1 euro… Proprio così, da 219,17 euro per ogni singola seduta a 1 euro. A distanza di anni se ne torna a parlare perchédi, piccolo centro in provincia di Padova, ne hate un centinaio, a quel prezzo simbolico. Ha deciso di donare una seconda vita a quelle sedie con ruote e tavolino profittando anche del prezzo stracciato. D’altronde, nei magazzini di Comuni e Province giacciono pile di. Per non parlare di quelli che sono ...

Pubblicato il 18 Aprile, 2024 Vi ricordate dei banchi a rotelle fatti acquista re dall’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina per fronteggiare la pandemia nelle scuole e per i quali furono ... (dayitalianews)

I banchi a rotelle riesumati in Veneto dopo 4 anni - Svenduti al prezzo simbolico di un euro l’uno, tornano in vita – non per lo scopo cui erano stati pensati – i famigerati banchi a rotelle acquistati dallo Stato per le scuole durante la pandemia Covid ...altovicentinonline

Tornano a nuova vita i banchi a rotelle: oggi sono venduti ad 1 euro - Succede in Veneto, a Bagnoli di Sopra in provincia di Padova: il Comune ha deciso di acquistare un centinaio di quei banchi a rotelle, acquistati dallo Stato ed ...settenews

Padova, banchi a rotelle dell'era Covid svenduti a 1 euro l'uno, erano costati 150€ a testa: "Per noi è un affare" - Da 150€ a testa al prezzo simbolico di un euro l'uno. I banchi a rotelle dell'era Covid sono stati svenduti, in provincia di Padova, dopo esser rimasti in magazzino. Giudicati inadeguati per l'attivit ...informazione