Bagnaia - Marque - Martin ma anche Vinales | i gp europei sono cruciali per stabilire il favorito

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tre gran premi, tre vincitori differenti. La gara statunitense ci ha consegnato un Maverickin uno stato di forma incredibile. Dopo la sfortunata vicenda meccanica che lo ha costretto a non concludere la gara in Portogallo – che gli sarebbe valsa il podio – ci si aspettava di vedere il pilota Aprilia frustrato, psicologicamente condizionato, a tratti sportivamente depresso. Invece, l’ex pilota di Suzuki e Yamaha ha dimostrato ancora una volta che il suo talento è limpido, cristallino, naturale., grazie alla vittoria in Texas, è diventato il primo pilota della MotoGP a conquistare almeno una vittoria con tre marchi differenti (Suzuki, Yamaha e infine Aprilia). Lo spagnolo ha conquistato una pole position da record del circuito e poi, qualche ora dopo, la Sprint race davanti a Marcz e Jorge ...