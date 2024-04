Back to Black - Marisa Abela è Amy Winehouse | anima jazz incompresa

(Di giovedì 18 aprile 2024) "A lei non interessava la fama: voleva essere autentica e rispettata": intervista ae Sam-Taylor Johnson, protagonista e regista dito, film che racconta la vita della cantante Amy. In sala. Amyè stata una delle voci più incredibili dell'ultimo secolo. Unica e inconfondibile. Purtroppo però anche lei si è unita allo sfortunato "club dei 27", ovvero gli artisti musicali morti entro i 27 anni di età. A raccontare l'ascesa e l'autodistruzione dell'artista è ora il filmto, diretto da Sam Taylor-Johnson, nelle sale italiane dal 18 aprile. A interpretare Amy, completamente fusa con la cantante. Le espressioni, i gesti, le ...

