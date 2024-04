Back to Black - la recensione | un biopic fin troppo scolastico

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il film:to, 2024. Regia: Sam Taylor-Johnson. Cast: Marisa Abela, Jack O’Connell, Eddie Marsan Genere: Biografico, Drammatico, Musicale. Durata: 122 minuti Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima stampa. Trama: La straordinaria storia della rapida ascesa al successo di Amy Winehouse e della realizzazione del suo rivoluzionario album,to. Raccontato dalla prospettiva di Amy e ispirato dai suoi testi profondamente personali, il film segue la donna straordinaria dietro il fenomeno e la tumultuosa relazione al centro di uno degli album più leggendari di sempre. A chi è consigliato: a tutti gli appassionati di musica e ai fan di Amy Winehouse. Da sempre il cinema celebra le star della musica, ma mai come in questi ultimi anni isui grandi cantanti della storia sono ...

La vita di Amy Winehouse , la cantante britannica divenuta famosa grazie al suo album Back to Black , è costellata anche di grandi bui, come il rapporto costante con l'alcol e le sostanze ... (fanpage)

Amy Winehouse ha vissuto per gran parte della sua vita nel quartiere di Camden Town a Londra: l'artista, dopo il successo di Back to black , aveva comprato una splendida villetta, la stessa casa in ... (fanpage)

Arriva al cinema “Back to black” : Il film, dedicato all’irraggiungibile cantante Amy Winehouse, approda nelle sale giovedì 18 aprile. Altre novità sul grande schermo sono costituite da “Civil war” e ... (bergamonews)

