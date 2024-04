Back to Black - la recensione | icona di stil - di un pò tut -o, di un pò niente

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 18 aprile 2024) Negli ultimi anni il rapporto tra Cinema e Musica è andato intensificandosi. Questo grazie ai numerosi biopic presentati al grande pubblico, i quali nei giorni nostri sembrano andare tanto. Talvolta questi prodotti risplendono di luce propria e permettono di rivivere la grandezza musica di un determinati artisti. Come se non bastasse mostrano anche dei loro lati della vita personale, solitamente più fragili e vulnerabili, rivolgendo lo sguardo allo spettatore, il quale si immerge in vicende identitarie così sfaccettate. Spesso, però, queste operazioni commerciali non sono del tutto vincenti e mostrano solo una parte delle vicissitudini dei musicisti, i quali spesso restano incastrati all’interno di uno scafandro di idealizzazione da parte di vecchi fan e nuovo pubblico, da cui è impossibile uscire. Non si offre una visione completa ma si tende a sfociare nell’idolatria più pura, il che ...