Auto green | c' è un problema | ha un buco nella gomma e nessuno la vuole più

(Di giovedì 18 aprile 2024) Succede che se Tesla è costretta a licenziare 14mila dipendenti, allora a Bruxelles dovrebbero iniziare a pensare che abbiamo unbello grosso. Perché Musk dice di essere costretto a un così massiccio provvedimento di tagli su un progetto industriale che lo aveva fatto conoscere ai più? Semplice, perché la curva delle vendite si è inceppata e con essa anche in Borsa il titolo aveva cominciato a soffrire. Mica solo per lui, sia chiaro: in Europa e in Italia, nonostante gli incentivi, l'solo “a ricarica” non convince. Allo scorso salone dell'di Shangai le avvisaglie c'erano tutte perchè anche a Bruxelles aprissero gli occhi: i tedeschi non erano più - come negli anni passati - l'oggetto del desiderio. Stava accadendo che i produttori cinesi sfornavano macchine di altissima qualità, tecnologicamente all'avanguardia e ...