Auto fuori strada - morte due ragazze a Vezza d’Alba | conducente guidava ubriac - arrestato

grave incidente a Vezza d'Alba , in provincia di Cuneo , dove due tedeschi sono morti e altri tre passeggeri di un' auto sono rimasti feriti (notizie.virgilio)

«Luca Zaia strepita senza un perché». Dopo gli attacchi sulla gestione della sanità in Veneto, la nuova bordata di Flavio Tosi riguarda l' Autonomia differenziata. Ed... (ilgazzettino)

L'attore estromesso dal reality show continua a protestare e a chiedere che la produzione mandi in onda le immagini che hanno portato alla sua espulsione. La controversia attorno alla partecipazione ... (movieplayer)

PAULLO Furti senza fine alla piazzola ecologica: «fuori c’è una discarica gemella» - La situazione è aggravata dal fatto che i ladri riescono ad accedere alla piattaforma attraverso due varchi, con la rete anti-intrusione tagliata ...ilcittadino

"Amici 2023", Martina in lacrime dopo un videomessaggio - "Ogni volta che canto devo essere concentrata e lui piange - spiega Martina - in questo caso ho preso la solarità di mamma e il pianto di papà". Martina è nostalgica e non nasconde di sentire molto la ...tgcom24.mediaset

Auto finisce sotto strada, donna incastrata tra le lamiere - Bordighera – Un’Automobilista è finita fuori strada con la sua Panda mentre stava percorrendo via Garau, strada interpoderale nel territorio di Bordighera, al confine con Ospedaletti, al di sopra dell ...ilsecoloxix