Roma, 18 aprile 2024 – Improvvisa frenata del Mercato delle auto a marzo 2024 . Le immatricolazioni in Europa Occidentale sono state sono state 1.383.410, in calo del 2,8% rispetto allo stesso mese ... (quotidiano)

Un gigante cinese vuole produrre 100mila Auto in Italia, ibride economiche in arrivo - La cinese Dongfeng vuole un sito di produzione in Europa e il Governo sta lavorando a un piano per convincerla a farlo in Italia.tomshw

Auto elettriche: l’Europa non è ancora pronta - Pronto un dossier della Commissione Europa sulle Auto elettriche: possibile un rinvio dello stop forzato delle benzina e diesel per il ...adnkronos

Le nuove funzioni AI di Google Maps dedicate alle Auto elettriche - Giusto in tempo per la Giornata della Terra (22 aprile), Google Maps si aggiornerà gradualmente in tutto il mondo portando a bordo una serie di funzioni basate su intelligenza artificiale sviluppate p ...wired