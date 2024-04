Auto - Acea | a marzo mercato Ue -5,2% a 1 ml - Stellantis -12,6%

Stellantis, in Europa immatricolazioni in calo a marzo, ma dati positivi per il primo trimestre - Rispetto al 2023 nel terzo mese dell'anno -8.7 per cento. Un calo registrato anche per le altre case produttrici. -2.8 per cento secondo l'Acea, l'associazione dei costruttori europei ...rainews

Mercato Auto, brusco stop a marzo 2024: -2,8% in Europa. Giù le elettriche, boom ibride - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Auto, Acea: a marzo mercato Ue -5,2% a 1 mln, Stellantis -12,6% - Milano, 17 apr. (askanews) - A marzo 2024 il mercato Auto dell'Unione Europea ha registrato il suo primo calo dell'anno: -5,2% a 1 milione di ...notizie.tiscali