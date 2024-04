Atterra in gestione BLM per ottenere nuove tutele

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 18 aprile 2024) Una nuova regola per ladelle terre pubbliche Ladelle vaste terre pubbliche negli Stati Uniti ha preso una svolta significativa con l’annuncio della nuova regola federale da parte dell’amministrazione Biden giovedì scorso. Questa regola equipara la conservazione ad attività come il pascolo, lo sviluppo energetico e l’estrazione mineraria. Una regola che riguarda il Bureau of Land Management La norma si concentra sulle terre supervisionate dal Bureau of Land Management, che ammontano a circa 245 milioni di acri, rappresentanti un decimo del territorio nazionale. Introduce miglioramenti significativi nella conservazione, inclusi due nuovi tipi di contratti di locazione per L'articolo proviene da News Nosh.