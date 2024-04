Attacco in Iran - gli Usa dietro la rinuncia di Israele | cosa hanno promesso

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 18 aprile 2024) Secondo fonti egiziane Washington avrebbe accettato il piano israeliano per un’azione militare a Rafah Gli Stati Uniti avrebbero accettato il piano israeliano per un'operazione a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, in cambio dellada parte dello stato ebraico a sferrare undi ampia portata inper rappresaglia contro il raid