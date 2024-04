ATP Barcellona - Matteo Arnaldi liquida Trungelliti in scioltezza e accede ai quarti!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024)raggiunge per la prima volta in carriera idi finale in un ATP 500! Il giocatore ligure travolge l’argentino proveniente dalle qualificazioni Marcocon il punteggio di 6-3, 6-0. Una lotta durata fondamentalmente sette game, poi l’azzurro ha dilagato e ha mostrato la differenza di livello. Affronterà domani uno tra Casper Ruud e Jordan Thompson. Il match comincia ed è subito battaglia con un game da 22 punti tenuto al servizio dadopo tre palle break annullate e un turno tenuto dadopo 12 punti annullando una palla break. La sensazione è che la palla dell’azzurro sia più pesante ed è lui a comandare la partita, ma l’argentino si difende egregiamente da fondocampo. La maledizione delle palle break per il ligure viene sfatata ...