Atp Barcellona 2024 | programma - orari e ordine di gioco venerdì 19 aprile con Arnaldi

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il, glie l’didel torneo Atp didella giornata di19. Tempo di quarti di finale nella città catalna, dove Matteova a caccia dell’impresa contro un Casper Ruud in gran forma: l’azzurro scenderà in campo come 2°match di giornata dopo Norrie-Etcheverry che aprirà il. PISTA RAFA NADAL Ore 12:30 – (12) Norrie vs (13) Etcheverry a seguire –vs (3) Ruud Non prima delle 16:00 – (17) Marozsan o Diaz Acosta vs Carballes Baena o (5) Tsitsipas a seguire – (4) De Minaur o (16) Fils vs Lajovic SportFace.

ATP Barcellona, Matteo Arnaldi liquida Trungelliti in scioltezza e accede ai quarti! - Matteo Arnaldi raggiunge per la prima volta in carriera i quarti di finale in un ATP 500! Il giocatore ligure travolge l'argentino proveniente dalle qualificazioni Marco Trungelliti con il punteggio d ...oasport

Torneo ATP 500 di Barcellona: eliminati Musetti, Vavassori e Nadal - FRANCESCO LOIACONO - Il secondo turno del torneo ATP 500 sulla terra rossa di Barcellona ha visto alcuni incontri di grande interesse e alcuni risultati sorprendenti. Lorenzo Musetti, giovane talento ...giornaledipuglia

Etcheverry non ce la fa più e vomita in campo a Barcellona: non è la prima volta, ha un problema - Scena curiosa a Barcellona con protagonista Etcheverry che si è lasciato andare vicino ai teloni, non riuscendo a trattenere il vomito ...fanpage