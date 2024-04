Atp Barcellona 2024 - Arnaldi show | batte Trungelliti e vola per la prima volta ai quarti di un 500

(Di giovedì 18 aprile 2024) E’ un fantastico Matteoa uscire vincitore nel match degli ottavi di finale dell’Atp 500contro Marco: il tennista sanremese6-3 6-0 l’argentino dopo un primo set combattutissimo e il secondo dominato.dovrà aspettare la fine del match tra Ruud, finalista del Masters 1000 di Montecarlo, e Thompson per capire chi sarà lo sfidante ai, i quali saranno i suoi primi in un torneo Atp 500. Primo set che parte con un game perfetto dial servizio. Subito dopo c’è però uno straordinario game durato 15 minuti con tre palle break e tre palle game annullate, vinto poi da. Il match poi prosegue con due game equilibrati, ma al quinto game di nuovo vantaggi, due palle game ...

