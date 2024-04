Atp 500 Barcellona 2024 | Fils elimina De Minaur - ok Tsitsipas e Ruud

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) Prosegue l’Atp 500 diTABELLONE Stefanossoffre ma piega Roberto Carballes Baena 7-5 6-3 e allunga la striscia positiva a otto vittorie. Dopo il titolo a Montecarlo, il greco punta a riconfermarsi anche in terra spagnola. Quarti di finale per il numero 7 del mondo, che è uscito senza perdere set da due partite per nulla facili (6-4 7-5 a Ofner in primo turno). Il suo prossimo avversario sarà Facundo Diaz Acosta, che ha battuto in rimonta Fabian Marozsan. 3-6 6-3 6-1 il punteggio a favore dell’argentino, che conferma le sue ottime prestazioni sulla terra dopo il positivo swing sudamericano di inizio stagione. Dopo aver sconfitto l’idolo di casa Nadal, Alex Deesce per mano di Arthur. 7-5 6-2 lo score a favore del classe 2004 francese, che ha fatto valere la maggiore varietà di colpi su ...