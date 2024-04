Atalanta-Liverpool quarti Europa League - 18-04-2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficial - quo -e, pronostici I Reds tentano una difficile rimonta

(Di giovedì 18 aprile 2024) Potrebbe essere stato Gasperini a scrivere l’ultima notte europea di Jurgen Klopp sulla panchina del, né alla vigilia della sfida di andata deidisarebbe stato possibile immaginarsi l’vincere 3-0 ad Anfield e ipotecare la qualificazione alla semifinale. Iche non perdevano da 33 partite in casa si sono InfoBetting: Scommesse Sportive e

Atalanta-Liverpool, le formazioni ufficiali - La partita fra Atalanta e Liverpool, in programma alle 21:00, sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky Sport, Sky Sport Calcio e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.gianlucadimarzio

Si riparte dopo il successo della Dea 3-0 all'andata ad Anfield, in palio un posto nella semifinale di Europa League - Si riparte dopo il successo della Dea 3-0 all'andata ad Anfield, in palio un posto nella semifinale di Europa League ...gazzetta

LIVE! Atalanta-Liverpool, segui la diretta dalle 21 - Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto sul match di ritorno dei quarti di finale dell'Europa League (andata 0-3) ...bergamonews