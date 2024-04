Atalanta Liverpool - pronta la coreografia Il comunicato della Curva Nord

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 18 aprile 2024) Per, laDea èa sfornare unastasera in vista dei Quarti di Finale Europa Leagueè alle porte, e per l’occasione il popolo nerazzurro non vuole mancare assolutamente all’appuntamento con la storia: per molti il punto più altosquadra orobica. #il