Atalanta-Liverpool LIVE 0-1 | occasione per Ederson!

L`Atalanta deve chiudere il discorso qualificazione e strappare il pass per le semifinali di Europa League: l`occasione è quella di stasera,... (calciomercato)

Atalanta si prepara per la storica sfida contro il Liverpool in Europa League - L'Atalanta è pronta per la sfida storica contro il Liverpool nei quarti di ritorno dell'Europa League. Forte del 3-0 ottenuto ad Anfield, la squadra bergamasca si avvicina alla semifinale con grande f ...informazione

Europa League: in campo Roma-Milan 2-0 e Atalanta-Liverpool 0-1 DIRETTA e FOTO - Si giocano i match di ritorno dei quarti di finale. In palio ci sono le semifinali del torneo continentale (ANSA) ...ansa

Atalanta-Liverpool, il risultato in diretta LIVE - L'Atalanta va a caccia della semifinale ripartendo dallo storico successo dell'andata, il 3-0 di Anfield. Dopo appena 7' il Liverpool trova il vantaggio: Ruggeri tocca col braccio in area, dal ...sport.sky