Atalanta-Liverpool - i bergamaschi vedono la semifinale di Europa League | quanto vale

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ora o mai più. È la sera della possibile consacrazione nel calcio internazionale dell’di Giampiero Gasperini. Dopo la notte storica di Anfield inon vogliono sprecare in casa l’impresa del 3-0 realizzata aladia un passo. Lo dice senza tanti giri di parole il tecnico che ha permesso il salto di qualità continentale della Dea: “È forse la partita più importante della storia dell’”.: sale l’attesa Del resto l’attesa a Bergamo è febbrile, come dimostrano i caroselli di scooter pronti ad accompagnare il pullman della squadra fino al Gewiss Stadium, dove alle 21 ci sarà il calcio di inizio: “La spinta del pubblico ci può dare ...

Bergamo. Solo due cambi rispetto all’andata, uno in difesa e uno in attacco. Gasperini si gioca così Atalanta-Liverpool : ecco le formazioni ufficiali . La partita si giocherà in uno stadio che è ... (bergamonews)

Atalanta-Liverpool, le formazioni ufficiali: Scamacca titolare, Miranchuk per Pasalic - Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini ...tuttonapoli

Atalanta - Liverpool: i bus dei giocatori in arrivo allo stadio tra i tifosi - Le foto - EUROPA LEAGUE. Poco prima delle 20 il bus rosso con la scritta «You’ll never walk alone» e quello nerazzurro della Dea sono arrivati al Gewiss Stadium. I tifosi in città in un clima di fair play.ecodibergamo

Europa League, stasera Roma-Milan e Atalanta-Liverpool - Va in scena questa sera allo Stadio Olimpico l'atteso derby di ritorno tra Roma e Milan, valido per i quarti di finale di Europa League.stream24.ilsole24ore