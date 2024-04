Atalanta - il sogno diventa realtà | Liverpool neutralizzat - Dea in semifinale dopo 36 anni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Bergamo. L’accoglienza del pullman avversario in silenzio quasi religioso, sintomo di rispetto, ma non certo di riverenza. Bergamo ha vissuto una giornata di attesa per una partita che già di per sé sarebbe stata storica a prescindere dal risultato. Così, però, è ancora più bello. Ilvince 0-1, ma a fare festa è l’, che36torna a disputare in unaeuropea. Era dai tempi di Stromberg, dai tempi del Malines, che la città aspettava questo momento. Non sembra un caso che lo svedese fosse presente, anche sotto la curva, per salutare il suo pubblico: “Un capitano, c’è solo un capitano”. Giusto per scaldare un ambiente già bollente. Gasp rispetto all’andata ne cambia solo due: entrano Kolasinac e Miranchuk, escono Pasalic e De Ketelaere. Ilsi ...