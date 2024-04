Asset allocation | un contesto incerto premia le strategie multiasset

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nel primo trimestre dell’anno l’azionario, specialmente quello Usa, si conferma l’class più performante, a dispetto dlelle tensioni geopolitiche, mentre i rendimenti dell’obbligazionario registrano un calo rispetto al terzo trimestre del 2023, in previsione di un taglio dei tassi da parte della Fed. Il portafoglio multi-si posiziona al secondo posto per rendimenti offerti e al primo per rapporto rischio-rendimento, confermando i benefici della diversificazione sia a breve che a lungo termine. E’ quanto rileva un rapporto di Moneyfarm, secondo cui la parola d’ordine, in questo scenario, resta la “diversificazione”, con lo sguardo puntato al rapporto rischio-rendimento e senza mai perdere di vista il fattore umano. Le performance solida dell’azionario Il primo trimestre del 2024 è passato consegnando agli investitori azionari un periodo di ...

